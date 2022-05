CRONACA Pesaro: arrestato 40enne residente a Rimini per spaccio di cocaina

La Polizia di Pesaro ha arrestato un 40enne albanese, residente nella vicina provincia di Rimini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per i suoi traffici aveva scelto la piazza pesarese, raggiungendola quasi ogni giorno allo scopo di soddisfare la sua clientela. Nel corso di un monitoraggio gli investigatori avevano avuto modo di assistere ad un incontro, avvenuto la scorsa settimana, fra il sospettato e un soggetto del posto, conosciuto come consumatore di stupefacenti. Con ciò è stato possibile predisponevano un mirato servizio per il pomeriggio di ieri. Perquisita la sua auto sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 40 grammi di cocaina, suddivisa in dosi da 1, da 2,5 e da 5 grammi, al fine di soddisfare le richieste dei clienti. Nella mattinata di sabato 21 maggio l’uomo veniva condotto presso il tribunale di Pesaro, processato con rito direttissimo.

