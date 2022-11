Pesaro avrà 'Sala del commiato' per funerali laici

Pesaro avrà una sala comunale riservata ai funerali laici e sarà "un luogo pubblico, simbolico, intimo e dignitoso, in cui anche le famiglie non religiose potranno accomiatarsi dal proprio caro" spiegano il vicesindaco Daniele Vimini e l'assessore al Fare Riccardo Pozzi nel presentare la Sala del commiato che sarà collocata nello Scalone Vanvitelliano, in piazza Del Monte 8.

"Rispondiamo così a una richiesta sollevata dalla società civile, che l'Amministrazione condivide e che concretizza l'identità inclusiva di Pesaro", accogliendo le esigenze della comunità. "Il funerale laico umanista è un rito sempre più sentito e richiesto - spiegano il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi -.Avere una Sala del commiato, va incontro alle necessità di chi ha una confessione religiosa diversa dal cattolicesimo e di chi non si riconosce in alcuna fede; allo stesso tempo offre ai cristiani, un luogo riservato, alternativo all'abitazione o alla camera mortuaria dell'ospedale, per l'ultimo saluto. È un intervento atteso e doveroso, che riusciremo a dare ai cittadini nelle prossime settimane, grazie anche all'impegno di Franco Arceci, del Comune, e alla collaborazione di Aspes".

