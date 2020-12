Pesaro: camion s'incendia sull'A14, muore l'autista

Erano circa le 21.30 di ieri quando un camion che viaggiava sulla corsia Nord dell'A14, nel tratto compreso tra Fano e Pesaro, si è ribaltato e ha perso parte dei rifiuti che stava trasportando, prendendo successivamente fuoco. Per il conducente, un uomo di 40 anni residente in Romagna, non c'è stato scampo. Il ritrovamento del corpo è avvenuto solo dopo lo spegnimento delle fiamme.





Alcune esplosioni hanno fatto volare di sotto alcuni pezzi di lamiera incandescenti senza, per fortuna, colpire nessuna auto in transito nella sottostante strada provinciale. L'autostrada è stata bloccata in entrambi i sensi di circolazione per permettere le operazioni di spegnimento. Si è trattato di un incidente autonomo, fa sapere Autostrade per l'Italia.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i soccorsi meccanici, Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.