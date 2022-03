Pesaro Capitale della Cultura 2024

Nel servizio l'intervista a Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro

Un progetto culturale che mette insieme natura, cultura e tecnologia. Grazie all'equilibrio tra questi tre elementi Pesaro è stata proclamata Capitale italiana della cultura 2024 . L’annuncio stamattina, in diretta, del ministro Dario Franceschini che ha sottolineato come "valorizzazione del rapporto tra città e territorio, con un programma esteso a tutta la provincia, renda corale il riconoscimento".



Pesaro può contare su un budget totale di 6 milioni di euro per tutta la provincia. Garantita la collaborazione con Ascoli, città marchigiana anch'essa in lizza per il titolo. "Sono sorelle" ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, ricordando che la Regione Marche le ha sostenute tutte e due. È la prima volta che una città marchigiana diventa Capitale della Cultura: in passato sono arrivate nella short list Macerata e Ancona, che però poi non ce l'hanno fatta.

