Pesaro: chat per postare foto pedopornografiche, segnalazioni a Polposta.

Avrebbero usato chat di gruppo su WhatsApp per diffondere foto e video pedopornografici, di bambini minorenni. Due le segnalazioni sono arrivate alla polizia Postale di Pesaro da cittadini che, a loro insaputa, sono stati inseriti in due gruppi di messaggistica social dove venivano inviati, sotto forma di sticker e video, materiale vietato per legge.

Gli utenti segnalatori hanno riferito che le loro utenze telefoniche erano state inserite da altri utenti appartenenti ai gruppi in questione. Inconsapevoli dell'effettivo contenuto ed incuriositi, pensando si trattasse di innocue chat di gruppo, hanno aperto i file imbattendosi nelle immagini pedopornografiche. La polizia ha informato il tribunale dei Minorenni di Ancona.

