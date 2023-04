Pesaro. Colpita al volto con un mattone per strada, grave una 40enne

Una donna di 40 anni è stata colpita in strada al volto con un mattone ed è stata poi trovata a terra insanguinata. L'aggressione, forse compiuta da un conoscente della donna, è avvenuta in via Montenevoso a Pesaro verso le 9. La 40enne è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona, in codice rosso, per i gravi traumi subiti. Per il soccorso era stata allertata l'eliambulanza che, però, in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario e non ha potuto dare seguito al servizio. Indaga la squadra mobile che sta cercando l'aggressore nel frattempo scappato.

La vittima dell'aggressione, pesarese, sembra stesse uscendo da un'abitazione dove svolgeva un servizio di pulizia, quando è stata colpita con una mattonata al volto da una persone non ancora individuata. Non è però ancora chiara la dinamica dell'aggressione e se magari sia iniziata altrove e poi proseguita in strada. Il mattone insanguinato è stato comunque trovato a terra vicino alla donna distesa, gravemente ferita e sanguinante, poi soccorsa e trasferita in ospedale. Sono in corso indagini della polizia per individuare e bloccare il responsabile dell'aggressione, che si è dileguato, e accertare il movente.