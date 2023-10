ALLUVIONE Pesaro: Commissario Figliuolo a Rtv, "Mettere in sicurezza il territorio" Ha poi annunciato a breve un piano di difesa idraulico

"Mettere in sicurezza il territorio", l'obiettivo del Commissario per la ricostruzione, Generale Francesco Figliuolo in visita nel pesarese. Al nostro inviato Mauro Torresi ha dichiarato che "ci sono ancora frane attive. I comuni, la provincia e la regione si sono attivati con interventi di somma urgenza, nell'ambito della Protezione Civile per 4 milioni di euro, altri saranno nell'ambito del Commissario per 500 mila euro". Il commissario ha poi annunciato a breve un piano di difesa idraulico. "Prima usciremo in Emilia Romagna poi con interventi su Marche e Toscana per frane e viabilità. Poi si passerà sulla ricostruzione privata".

Sentiamo il Commissario per la Ricostruzione Francesco Figliuolo

