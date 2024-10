CRONACA Pesaro: è allarme furti delle batterie delle auto ibride Vengono rivendute al mercato nero da bande specializzate. Danni molto ingenti per i proprietari delle Toyota Hybrid

Pesaro: è allarme furti delle batterie delle auto ibride.

Aumentano i furti delle batterie tensionali collocate sotto i sedili delle auto ibride; ogni giorno crescono le segnalazioni in ogni parte d'Italia. In questi giorni, bande specializzate hanno messo nel mirino i veicoli, in particolare le Toyota C-HR Hybrid, nella provincia di Pesaro, .

Nella notte fra il 1° e il 2 ottobre sono state ben sei le auto prese di mira. I malviventi hanno colpito nella zona del Centro Benelli, in via Neviera per poi spostarsi in via Ciro Menotti. Solo la mattina i proprietari hanno scoperto quanto era accaduto ed hanno subito sporto denuncia. Si parla di danni per circa 9 mila euro tra batterie e carrozziere.

Inoltre i ricambi, spiegano i meccanici, non sono sempre disponibili; così, anche se assicurati, si corre il rischio di dover restare appiedati per un periodo non breve. A quanto pare, le batterie sono diventate molto appetibili per la rivendita sul mercato nero. Le indagini sono in corso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: