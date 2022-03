Pesaro è Città italiana dei giovani 2022 Il secondo riconoscimento nazionale è arrivato a distanza di poche ore da quello di Capitale italiana della cultura 2024

Doppietta per Pesaro che guarda al futuro con una nuova spinta. Da ieri è "Città italiana dei giovani" 2022, il secondo riconoscimento nazionale è arrivato a poche ore da quello di Capitale italiana della cultura 2024, dal palazzo della Loggia di Brescia, città detentrice, per il 2021, del titolo assegnato dal Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l'Agenzia Nazionale per i Giovani. Un percorso collettivo che ha chiamato a raccolta i giovani del territorio che sono stati parte integrante del progetto. Numerose le “tappe di ascolto” organizzate nell’ambito di “WePesaro - Young Innovation Lab”, per la Pesaro che verrà: ancora più inclusiva, partecipata e creativa.

"Abbiamo ascoltato giovani under 35 e, dalle loro parole, abbiamo rilevato il bisogno di una 'rete territoriale', di un soggetto reale, che permettesse di rispondere a necessità di confronto e inclusione. È nato così "WePesaro - Young Innovation Lab", premiato oggi dal Consiglio Nazionale dei Giovani" ha detto l'assessora alla Sostenibilità Mila Della Dora.

Il riconoscimento è arrivato per “aver costruito una programmazione innovativa, con specifici percorsi di inclusione soprattutto per i giovani con minori opportunità, e con azioni mirate a mitigare le drammatiche conseguenze economiche e sociali causate dalla pandemia".

