CRONACA Pesaro e Urbino: pitbull uccide barboncino, poi scoppia la rissa fuori dal ristorante

Dalla festa al dramma in pochi secondi. Un gruppo di anconetani si trovava a Monte Porzio, nell'entroterra di Fano e in provincia di Pesaro e Urbino, per il pranzo di Ferragosto quando improvvisamente, all'uscita dal ristorante, un pitbull ha aggredito un barboncino che era con loro. Il piccolo cane è morto dissanguato. Inoltre un componente della comitiva è rimasto ferito alle mani e alle gambe. Dopo l'accaduto è scoppiata una rissa, poi sedata dai Carabinieri. Identificato il proprietario del pitbull.

