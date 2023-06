Pesaro: esplode l'appartamento, 38enne in pericolo di vita

Un uomo di 38 anni è in pericolo di vita a causa di un'esplosione all'interno della sua abitazione di Apsella, nel comune di Montelabbate, in provincia di Pesaro Urbino. Nelle prime ore del pomeriggio di sabato, un boato ha messo in allarme il vicinato. Insieme ai Vigili del fuoco sono intervenuti anche gli artificieri per verificare l'accaduto e bonificare l'area. Secondo le prime indiscrezioni, non si tratterebbe di una fuga di gas; probabile che a detonare sia stato un ordigno. L'uomo è rimasto gravemente ferito agli arti e ha perso molto sangue. Sul posto i sanitari del 118 che hanno allertato l'eliambulanza per il trasferimento all'ospedale di Ancona.