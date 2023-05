Pesaro: fermato ladro seriale, rubati 5mila euro in pompe funebri

Arrestato il ladro seriale, era diventato l’incubo delle attività commerciali di Pesaro. L'uomo, un macedone di 24 anni con una lunga sfilza di precedenti, s'introduceva di notte e mirava al fondo cassa o ai soldi dei distributori automatici. Ma rubava ogni cosa che avesse un valore economico. Negli ultimi 15 giorni le telecamere di quattro attività imprenditoriali lo avevano ripreso mentre faceva razzia di soldi. In una di queste era riuscito a impossessarsi di circa 5mila euro, ben nascosti in un'urna cineraria, nell’ufficio della titolare in un'impresa di pompe funebri.