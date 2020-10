CASI IN AUMENTO Pesaro, il sindaco Ricci risponde ai cittadini: “Possibile un nuovo lockdown” Il primo cittadino, in diretta Facebook, fa il punto sulla situazione sanitaria e socio-economica

Pesaro, il sindaco Ricci risponde ai cittadini: “Possibile un nuovo lockdown”.

Con una diretta Facebook, il primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, ha risposto ad alcune domande dei cittadini, dopo una settimana di forte tensioni nella città marchigiana. “È difficile in questo momento il giusto equilibrio tra l’emergenza sanitaria e quella socio-economica”, ha affermato. L'ospedale di Pesaro, così come le case di riposo, sono sotto controllo, ma è anche vero – ha sottolineato il sindaco – che i casi sono in aumento”.

Poi la domanda che crea più apprensioni: è possibile un nuovo lockdown? “Sì – ammesso Ricci -, temo che nei prossimi giorni andremo incontro ad altre restrizioni”. Attenzione dunque anche all'aspetto psicologico, “perché la ricaduta è sempre peggio della caduta. C'è tanta rabbia e sconforto”. Per quanto riguarda la scuola, “le superiori saranno tutte in didattica a distanza dal 3 novembre”. Intanto, per andare incontro alle legittime richieste dei gestori delle palestre, si cercherà “di mettere a disposizione spazi pubblici, come campi da calcetto e da tennis”. Infine la raccomandazione di rispettare le disposizione all'interno dei cimiteri dove “cercheremo di contingentare gli ingressi”.



