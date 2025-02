CRONACA Pesaro, la spesa è gratis: cassiera annulla gli scontrini per il compagno Scoperto il trucco al supermercato: arrestato un agente di commercio, denunciata la dipendente infedele.

Un piano apparentemente perfetto per fare la spesa senza pagare è stato smascherato dai carabinieri di Montecchio. Come riportato da Il Resto del Carlino, un agente di commercio pesarese di 58 anni, con l’aiuto di una cassiera del Famila Market di via Vico, a Pesaro, riusciva a uscire dal supermercato con il carrello pieno senza spendere un euro. Il trucco? La complice batteva lo scontrino alla cassa, ma poi lo annullava.

Per tre volte il sistema ha funzionato, fino a quando la direzione del market ha iniziato a notare anomalie: spese registrate ma mai incassate. Le telecamere di sorveglianza hanno confermato i sospetti, mostrando l’uomo che passava sempre alla cassa della stessa dipendente, anche lei 58enne e, pare, sua compagna.

Giovedì scorso, durante il quarto tentativo, la sicurezza del supermercato ha fermato il 58enne all’uscita e ha allertato i carabinieri. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato, mentre la cassiera è stata denunciata a piede libero. Davanti al giudice, il commerciante ha provato a giustificarsi parlando di “stato di necessità” dovuto a difficoltà economiche post-Covid. L’arresto è stato convalidato, ma il giudice ha deciso di rimetterlo in libertà, ritenendo improbabile una reiterazione del reato.

