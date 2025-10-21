TROPPI PICCIONI Pesaro, mangime “antifecondativo” per i piccioni: parte la sperimentazione in città Il Comune avvia la distribuzione di Ovistop in otto aree strategiche. Biancani e Conti: "Intervento ecologico per ridurre il numero di volatili e tutelare decoro e igiene pubblica".

La battaglia contro l’eccessiva presenza di piccioni in città entra in una nuova fase. Dopo i lavori di bonifica nel sottopasso della stazione, l’amministrazione comunale di Pesaro guidata dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti annuncia l’avvio della distribuzione di mangime “antifecondativo” per limitare la riproduzione dei volatili. "La presenza dei piccioni è ormai un problema di decoro e igiene – spiegano –. Non possiamo permettere che aree pubbliche e private, anche appena riqualificate, vengano rovinate dal guano".

Il progetto, sperimentale e a basso impatto ambientale, utilizza Ovistop, un mangime anticoncezionale che inibisce la fertilità delle uova durante la stagione riproduttiva. Somministrato in forma controllata alle prime luci dell’alba, cinque giorni a settimana, mira a ridurre gradualmente la popolazione dei colombi senza nuocere agli animali.

Gli otto punti inizialmente individuati per la distribuzione sono piazza Matteotti, piazza del Popolo, via Castelfidardo, via Luca della Robbia, zona Stazione, piazzale Primo Maggio, piazza Olivieri e l’area dell’Ospedale. La scelta delle aree deriva da un monitoraggio ornitologico che ha mappato le colonie e i loro spostamenti.

"L’intervento è ecologicamente sostenibile e non inquina – sottolineano Biancani e Conti –. Ma serve anche la collaborazione dei cittadini: dare da mangiare ai piccioni è vietato e chi lo fa dimostra scarso senso civico".

