Incidente stradale mortale ieri sera a Pesaro, in via Yuri Gagarin, dove un motociclista di 39 anni si è schiantato contro un albero in sella alla sua Harley Davidson. È morto sul colpo. Non risultano altri mezzi coinvolti e a terra non sono stati rilevati segni di frenata. Tra le ipotesi, anche quella che l'uomo sia stato colto da un malore. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.