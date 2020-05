Pesaro, musei gratuiti per un mese; Ricci: “Segno di volontà di rinascita”

“Riaprono tutti i musei della città, per un mese saranno gratuiti, come segno di volontà di rinascita”. È quanto affermato dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, al museo nazionale Rossini, a un anno dalla sua inaugurazione. “Sappiamo che dobbiamo essere ancora molto prudenti nella fase due. Per questo la città sta dando un grande valore allo spazio”. E cita le spiagge libere, i cento parchi, le bici e i monopattini, la strada Panoramica chiusa, l’entroterra, le aree pedonali. “Stiamo davvero cercando di riorganizzarci – prosegue - e questo avviene anche nei musei, dove gli ingressi saranno contingentati e la cultura sarà fruibile nella massima sicurezza possibile”. A iniziare dal 14 giugno, con un grande pic-nic rossiniano ottocentesco lungo tutta via Passeri, fino agli Orti Giulii, evidenzia Ricci.