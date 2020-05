CORONAVIRUS Pesaro: per la prima volta 'zero contagi', Ricci: “La strada è quella giusta”

Sono 4 i nuovi tamponi positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche su 559 nuove diagnosi effettuate. Lo rende noto il Gores. Oggi per la prima volta la provincia di Pesaro Urbino, la più colpita dalla pandemia, registra zero contagi. I positivi riscontrati sono 2 a Macerata, uno a Fermo e uno fuori regione.

“Un altro #zero che aspettavamo da tempo, la dimostrazione che i sacrifici fatti nei mesi passati hanno funzionato”, scrive il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. “Ora è fondamentale non abbassare la guardia poiché il virus non è sconfitto. Ci sono ancora positivi non guariti e asintomatici che non sanno di esserlo”, continua. “Quindi godiamoci questa bella notizia e mi raccomando grande cautela e grande prudenza: stiamo sparsi, mettiamo la mascherina e manteniamo le distanze”. “La strada – continua - è quella giusta”.



