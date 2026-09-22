CRONACA Pesaro, perquisizioni a quattro giovani: “Fabbricavano e testavano molotov” Indagine della Procura di Pesaro. Due degli indagati risiedono nelle province di Rimini e Bologna. Sequestrati computer, smartphone e materiale cartaceo

Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi indagati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Pesaro sulla fabbricazione di bottiglie incendiarie tipo Molotov. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, con il supporto dei reparti territorialmente competenti. Due dei quattro giovani risiedono nelle province di Rimini e Bologna.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, intorno a febbraio 2026 i quattro avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie tipo Molotov, la cui capacità offensiva sarebbe stata successivamente sperimentata a Pesaro, all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono. I test, riferiscono i Carabinieri, avrebbero provocato “plurimi eventi di combustione e deflagrazione”.

Gli investigatori sarebbero arrivati ai quattro giovani attraverso una “costante attività di monitoraggio del territorio nonché dei siti d'area e profili social collegati”, avviata nei mesi scorsi. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati tablet, computer e smartphone, che saranno sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra l'altro, riferimenti relativi alla realizzazione e all'utilizzo di manufatti incendiari.

“Dagli accertamenti sin qui condotti - rilevano i Carabinieri - è emerso che gli indagati, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti”.

Resta ora da chiarire quale fosse la finalità delle condotte contestate. Sono infatti in corso ulteriori approfondimenti investigativi per stabilire se quanto emerso possa essere ricondotto a un “mero atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista” oppure se possa essere indice della preparazione di “azioni dimostrative nell'ambito di una più ampia strategia”. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro e proseguono per ricostruire l'esatta natura delle attività del gruppo e verificare eventuali ulteriori collegamenti.

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