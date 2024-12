ANGOSCIA Pesaro, ricerche in corso per una 12enne scomparsa La giovane, avvistata in stato di agitazione vicino alla Palla di Pomodoro, resta irreperibile. Nessuna denuncia presentata. L’ipotesi più ottimistica è che abbia fatto rientro a casa senza che l’episodio sia stato segnalato

Pesaro, ricerche in corso per una 12enne scomparsa.

Proseguono senza sosta le ricerche della 12enne scomparsa sabato pomeriggio a Pesaro. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18:45 da un coetaneo, che ha segnalato la ragazza in apparente stato di alterazione. Era stata vista dirigersi verso il moletto della zona mare, ma poco dopo ha fatto perdere le sue tracce nei pressi di viale Trento e via Cesare Battisti. Il gruppo di amici, preoccupato per il suo stato, ha immediatamente contattato il 112, avviando una vasta operazione di ricerca coordinata dalla Prefettura.

Vigili del fuoco, Guardia Costiera e forze dell’ordine hanno perlustrato l’area via mare e terra, utilizzando gommoni, motovedette e telecamere di sorveglianza. Nonostante il dispiegamento di mezzi, la giovane non è stata ancora localizzata. Controlli effettuati in ospedali e pronto soccorso non hanno fornito riscontri, e nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata né da familiari né da istituzioni per minori.

La polizia, dettagli il Resto del Carlino, ha ascoltato il ragazzo che ha lanciato l’allarme. Il suo racconto è stato considerato credibile, anche se non è stato possibile identificare la giovane, che potrebbe non essere residente a Pesaro. L’ipotesi più ottimistica è che la ragazza abbia fatto rientro a casa senza che l’episodio sia stato segnalato, ma il silenzio da parte di famiglie o strutture assistenziali alimenta il mistero.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: