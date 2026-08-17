EMERGENZA IDRICA Pesaro, riparata la condotta dopo tre guasti: avviato il ritorno dell'acqua Due giorni di forti disagi nel pieno della stagione turistica, tra rubinetti a secco, attività in difficoltà e autobotti. Biancani: "La città dovrebbe essere completamente servita nelle prime ore del mattino"

Pesaro, riparata la condotta dopo tre guasti: avviato il ritorno dell'acqua.

Marche Multiservizi ha completato le operazioni di riparazione della condotta idrica principale che, dopo tre rotture consecutive tra sabato e domenica, ha lasciato per due giorni gran parte di Pesaro senz'acqua. Sono iniziate le manovre per reimmettere gradualmente l'acqua nella rete, con il ritorno alla piena normalità atteso nelle prime ore di lunedì.

L'emergenza era iniziata a Ferragosto con due guasti nella zona di Bellocchi. Dopo una prima riparazione e un parziale ripristino a bassa pressione, domenica mattina una terza rottura a Belgatto di Fano aveva nuovamente interrotto il servizio. Una situazione particolarmente pesante nel pieno dell'alta stagione turistica e durante i giorni del Rossini Opera Festival.

Nei supermercati si sono rapidamente svuotate le scorte di acqua minerale, mentre il Comune ha organizzato sei punti di distribuzione con autobotti. Disagi anche per alberghi, ristoranti e bar: sono state segnalate disdette, attività costrette a limitare i servizi e, in alcuni casi, chiusure temporanee. Le associazioni di categoria hanno denunciato "danni economici e d'immagine incalcolabili", annunciando la richiesta di risarcimenti e sollecitando interventi strutturali sulla rete idrica.

La svolta è arrivata nella serata di domenica. "Sono iniziate le manovre che consentono di reimmettere l'acqua all'interno dell'acquedotto", ha annunciato il sindaco Andrea Biancani. Il ripristino, ha precisato ieri sera in un post social, richiede cautela: "L'acqua non arriverà nel corso di questa sera, ma dovrebbe arrivare durante la notte e soprattutto la città dovrebbe essere completamente servita nuovamente durante le prime ore di domani mattina. È un'operazione delicata che deve essere fatta con la giusta calma per evitare ulteriori rotture che, ci auguriamo, non ci siano".

Oltre cento persone sono state impegnate nell'emergenza tra tecnici e operai di Marche Multiservizi e volontari della Protezione civile. Le autobotti resteranno nei sei punti di distribuzione fino al completo ritorno dell'acqua nelle abitazioni.

Ora, però, si apre il capitolo degli interventi sulla rete. "Da domani - ha sottolineato Biancani - dobbiamo lavorare per dire a tutti gli enti competenti che è necessario prevedere le risorse per sistemare almeno la condotta principale, perché la città di Pesaro non si può permettere due giorni senza acqua, soprattutto in un periodo come quelle estivo".

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