Pesaro, sequestrate 110mila decorazioni natalizie irregolari

In vista delle festività, la Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino ha intensificato i controlli sulla sicurezza dei prodotti natalizi, portando al sequestro di oltre 110mila decorazioni, addobbi e oggetti vari risultati privi delle etichette e delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del consumo. Le verifiche, condotte dai finanzieri del Gruppo di Pesaro e delle Compagnie di Fano e Urbino, hanno interessato diversi esercizi commerciali della provincia.

La merce sequestrata non riportava indicazioni fondamentali come denominazione del prodotto, produttore, Paese di origine, materiali impiegati, eventuale presenza di sostanze pericolose e istruzioni per l’uso. Elementi che, oltre a garantire la tracciabilità della filiera, permettono di accertare la conformità agli standard qualitativi e l’assenza di componenti potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori.

Gli articoli irregolari sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre i titolari delle attività coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento sanzionatorio. Le sanzioni possono raggiungere i 25mila euro. “L’operazione – sottolineano dalla Guardia di Finanza – conferma il costante impegno per tutelare i consumatori e garantire condizioni di leale concorrenza agli operatori onesti”.







