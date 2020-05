Pesaro: servizi essenziali nelle spiagge libere per l'estate. Online l'avviso pubblico

"Pesaro mare sicuro" è lo slogan lanciato dal sindaco Matteo Ricci: "le persone dovranno stare sparse anche quest'estate. E allora stiamo cercando di riorganizzare la città su questo concetto. Che deve essere applicato a tutto: dalla pedonalizzazione delle aree agli eventi". Per le spiagge ci saranno "protocolli per gli stabilimenti balneari: sono convinto che saranno applicati al meglio.

La Regione ha fatto un ottimo lavoro, concertandoli con loro", ma "vogliamo salvaguardare e valorizzare la spiaggia libera", che deve rimanere tale. Cinque i tratti di spiaggia libera con servizi base la cui gestione sarà affidata dal Comune: "tre a Sottomonte, uno a Baia Flaminia e uno a Fiorenzuola di Focara. L'affidatario avrà la possibilità per quest'estate di noleggiare giornalmente lettini e sdraio ai bagnanti (con un numero massimo di 100 sdraio e lettini a Sottomonte, fino a 50 a Fiorenzuola e Baia Flaminia, ndr). E potrà tenere in deposito ombrelloni, lettini e sdraio personali, con eventuale custodia dietro corrispettivo del depositanti". Si potranno anche vendere alimenti e bevande, "con 'food truck' ambulante di dimensioni minime.

Ma in cambio - sottolinea Ricci - chiediamo controllo anti-assembramento nel tratto assegnato, pulizia quotidiana della spiaggia e gestione dei bagni chimici che saranno predisposti dai vincitori. Oltre alla gestione delle docce che metterà il Comune". Sia il deposito delle attrezzature, che la zona per food truck saranno di circa 20 metri quadrati: "tutte strutture mobili che si allestiranno solo per quest'estate. Non nelle spiagge ma nella parte già cementata. Non sarà minimamente intaccata la zona floristica". Resteranno in modo permanente solo le docce, del cui costo, "come quello dell'acqua e dei bagnini di salvataggio si farà carico il Comune". Il meccanismo è l'affidamento del servizio di gestione, tramite avviso pubblico, da oggi sul sito del Comune. "Tutti possono partecipare singolarmente, ma anche in modo associato - spiega Ricci -. Privati, associazioni, disoccupati, giovani, bagnini, attività esistenti. L'avviso starà fuori dieci giorni: il servizio dovrà partire per il weekend di metà giugno. Due i criteri di scelta: qualità del progetto e garanzia gestionale". Previste tre verifiche "alla fine di giugno e al termine di luglio e agosto. Se non ci sarà corrispondenza con i servizi che chiediamo, subentrerà il successivo della graduatoria".