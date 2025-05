Pesaro si mobilita per Gaza: in centinaia al flashmob per la pace

Piazzale Collenuccio gremito, fazzoletti bianchi e rossi sventolati insieme alle bandiere della Pace e della Palestina, voci commosse a leggere poesie da Gaza. Pesaro ha risposto con forza all’appello per la “Giornata dell’Europa contro il genocidio” e all’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza”, organizzando un flashmob per dire no alla guerra e alla violazione dei diritti umani.

"Siamo in piazza – hanno dichiarato il sindaco Andrea Biancani e le assessore Camilla Murgia e Sara Mengucci – per rompere il silenzio sullo sterminio in corso, per essere vicini alla nostra città gemellata Rafah e al popolo palestinese che oggi paga il prezzo più alto".

Numerose le associazioni presenti, tra cui Amnesty Pesaro e Donne in cammino per la Pace. Il grido collettivo “Free Palestine” ha chiuso un momento breve ma intenso, che ha unito cittadini, istituzioni e attivisti nella difesa della vita e della dignità di ogni popolo.