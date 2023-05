Pesaro: tromba d'aria sul mare, strade e sottopassi chiusi per allagamenti [video]

pesaro

Pesaro allagata a causa di esondazioni sparse del torrente Genica che attraversa la città. Inondato il piazzale dello stabilimento Scavolini, le strade del quartiere Loreto sono trasformate in fiumi e ci sono difficoltà anche lungo la Ss16. In città ha smesso di piovere, ma ora si attende la piena del fiume Foglia che viene dall'entroterra.



Maltempo anche a Pesaro, dove sono state chiuse al traffico alcune strade e sottopassi. Chiusi per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Frane invece sulla strada dell'Acquabona, strada Ponte Valle per frana, strada Roncaglia. Allagate anche e via Belgioioso, via Mirabelli, via Madonna di Loreto (lato cimitero), i sottopassi San Decenzio, Madonna di Loreto, via Gradara, via Milano. Il sindaco Matteo Ricci che sta pubblicando aggiornamenti sui suoi social invita a "mantenere la massima attenzione e a fare spostamenti soltanto se davvero necessari"