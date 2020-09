COVID-19 Pesaro Urbino: classi e insegnanti in quarantena dopo la positività di due bimbe

Pesaro Urbino: classi e insegnanti in quarantena dopo la positività di due bimbe.

Gli alunni di due classi di altrettante scuole primarie, una a Urbania, l'altra a Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro Urbino, sono stati posti in quarantena dopo che due bimbe sono risultate positive al coronavirus . In quarantena anche i maestri, otto docenti in totale. La gestione dell'emergenza è affidata all'Asur. Nessuno presenta sintomi della malattia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: