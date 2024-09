MALTEMPO Pesaro Urbino, viabilità interrotta sulla SP 144. Oltre 300 gli interventi dei Vvf nelle Marche

Pesaro Urbino, viabilità interrotta sulla SP 144. Oltre 300 gli interventi dei Vvf nelle Marche.

Sono stati 300 gli interventi del Vigili del fuoco per il maltempo nelle Marche, dalla giornata di ieri. Le squadre hanno operato la scorsa notte ad Ascoli Piceno, nella località di Ponterotto tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, per il soccorso ad automobilisti in difficoltà per acqua e fango lungo la carreggiata della SP36. Altri soccorsi sono stati prestati, per allagamenti, nelle zone di Cupra Marittima e Grottammare.

Ad Ancona nella tarda serata di ieri sono state evacuate 6 famiglie a Osimo per una frana che minacciava l’abitato in via Montecesa. Per l’esondazione del torrente Arzilla, in provincia di Pesaro Urbino, è interrotta la viabilità sulla SP 144. È stato potenziato il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale con l’invio di personale esperto nel soccorso acquatico e fluviale dalla Lombardia, Toscana e Campania.

