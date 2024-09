Pesaro: Vigili del fuoco salvano i gatti in un appartamento in fiamme

Un incendio divampato intorno alle 11:00 di giovedì ha praticamente distrutto un appartamento al pianterreno di una palazzina di sei piani in via Rossellini a Pesaro. Al momento del rogo la proprietaria non era in casa dove invece erano presenti i suoi gatti. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno anche portato in salvo i felini, almeno sette esemplari, anche con l'aiuto di alcuni condomini. Al momento sembrerebbe che nessuno di loro abbia avuto conseguenze negative.

Dopo l'incendio si è sprigionata una densa nuvola nera: il palazzo e la strada limitrofa sono stati invasi dal fumo, le persone presenti sono scese in strada e alcuni vicini hanno allertato i vigili del fuoco subito accorsi. Nel frattempo però il fumo e le fiamme hanno devastato l'abitazione per il quale è in corso la valutazione dell'agibilità. Il calore sprigionato dalle fiamme ha causato danni anche al solaio e i tecnici stanno valutando anche la fruibilità o meno dell'appartamento posizionato al piano superiore di quello interessato dal rogo. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. La squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro è ancora al lavoro per smassare il materiale bruciato nella casa.