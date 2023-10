Pesaro2024: In campo più di 1000 eventi per un 'campionato da capitale'

Pesaro2024: In campo più di 1000 eventi per un 'campionato da capitale'.

Il CaterCapodanno targato Rai Radio2; la cerimonia popolare di inaugurazione con il presidente Mattarella il 20 gennaio 2024 alla VitriFrigo Arena, con la festa no-stop dedicata a tutte le generazioni; "Ritornano le Lucciole” il progetto “Spark” al Parco Miralfiore per vivere lo stupore della natura; la maxi “Sfera della vita” tecnologica istallata in piazza del Popolo, simbolo e racconto della Capitale Italiana della Cultura.

Pesaro 2024 cala i suoi primi assi, e in occasione degli Stati Generali del Turismo, nella sede di Alpitour World, il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco assessore alla Bellezza Daniele Vimini annunciano i primi eventi in calendario, di quello che hanno definito «l’anno straordinario che ci vedrà protagonisti in Italia e nel Mondo come Capitale della cultura». Un cartellone ricco e affascinante, che accende i riflettori sulle eccellenze e bellezze del nostro territorio e che si impreziosisce con manifestazioni e ospiti di livello mondiale.

Saranno circa mille gli eventi, «a partire dal grande Natale, che verrà inaugurato il 26 novembre». Poi il CaterCapodanno e l’inaugurazione dell’anno della Capitale Italiana della Cultura, il 20 gennaio con il presidente della Repubblica, in diretta Rai. Ancora la maxi “Sfera della vita, «un oggetto iconico e tecnologico che verrà collocato in piazza del Popolo, che ogni giorno produrrà spettacoli diversi». Infine, un’altra data importante: il 29 febbraio, compleanno di Gioachino Rossini, «l’inaugurazione dell’Auditorium Scavolini». Tanti, tantissimi eventi, oltre a quelli già visti nell’estate che si è appena conclusa: «un programma culturale pazzesco, che presenteremo a fine novembre con una conferenza stampa-evento a Roma per annunciare il programma completo di Pesaro2024», ha concluso.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: