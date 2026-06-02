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Pesca ferma a Rimini, pescherecci in protesta per contributi e crediti non pagati

Le imbarcazioni resteranno in porto per tutta la settimana. La protesta coinvolge anche altre marinerie dell'Alto Adriatico.

2 giu 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

A Rimini scatta la protesta del settore della pesca. I circa 25 pescherecci della Cooperativa lavoratori del mare resteranno fermi in porto per tutta la settimana per protestare contro il mancato pagamento, da parte dello Stato, del credito d'imposta per il caro carburante e dei contributi per il fermo pesca 2024 e 2025.

"Andare avanti così è praticamente impossibile", ha dichiarato al Corriere di Romagna il presidente della cooperativa, Mauro Zangoli. Secondo quanto riferito dalla cooperativa, ogni imbarcazione vanta crediti compresi tra 13mila e 42mila euro: da 10mila a 30mila euro di credito d'imposta non erogato per i mesi di marzo, aprile e maggio e da 3mila a 12mila euro di contributi per il fermo pesca. Su ogni barca lavorano cinque o sei pescatori.

Zangoli ha inoltre spiegato che il prezzo del gasolio è passato da 60 centesimi al litro all'inizio di marzo a 1,20 euro al litro, costringendo le imbarcazioni a ridurre le uscite settimanali da quattro a due.

Per il momento le barche resteranno ormeggiate fino alla fine della settimana. "Per quanto riguarda la prossima, da lunedì decideremo cosa fare", ha aggiunto Zangoli. La protesta riguarda anche altre località dell'Alto Adriatico.




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