OMICIDIO A PESCARA Pescara: 17enne ucciso a colpi di coltello da coetanei per un debito di 250 euro Fermati due minorenni: uno figlio di un noto avvocato e l'altro figlio di un carabiniere

Presi i presunti responsabili dell'omicidio del giovanissimo Thomas Christopher Luciani trovato morto ieri sera in un parco del centro di Pescara colpito da circa 25 coltellate. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio nel parco Baden Powell e, abbandonato tra le sterpaglie, il corpo del ragazzo è stato trovato solo in tarda serata. L'allarme sarebbe stato lanciato da un giovane che faceva parte del gruppo di ragazzi, di cui anche i due indagati. Il delitto sembra connesso ad un regolamento di conti in ambito a un piccolo spaccio, in cui Luciani era in debito di circa 200-250 euro. I due minorenni sono stati fermati con l'accusa di omicidio e sono rispettivamente: il figlio di un avvocato ed il figlio di un carabiniere.

Secondo le ricostruzioni i due, dopo l'assassinio, sono andati a fare il bagno al mare, dove poi si sono presumibilmente disfatti del coltello. Per il recupero dell'arma sono al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco.

