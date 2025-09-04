Pescatori di frodo a Cesenatico, sequestrati 378 kg di vongole veraci

È di 378 chili di vongole veraci pescate illegalmente l’operazione congiunta della Guardia Costiera di Cesenatico e della Polizia Locale. L’intervento è scattato nella tarda serata di mercoledì 3 settembre, intorno alle 23.40, dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa di Compamare Rimini nel tratto di mare antistante Valverde di Cesenatico, nei pressi dello stabilimento balneare Bagno Schiuma.

Sul posto sono intervenuti i militari del Circomare Cesenatico, via terra e via mare, insieme al personale della Polizia Locale di Cesenatico. Una pattuglia composta da sette militari e due agenti della Polizia Locale, con il supporto del battello Gcb 142, ha sorpreso due uomini intenti nella pesca abusiva di vongole a pochi metri dalla riva. Alla vista delle divise, i pescatori di frodo hanno abbandonato il pescato e l’attrezzatura, tentando la fuga a nuoto. Grazie al coordinamento tra la squadra a terra e l’unità navale, i due sono stati bloccati, fatti rientrare in spiaggia e identificati. Durante le operazioni, altri soggetti coinvolti sono riusciti a dileguarsi, lasciando però sul posto un consistente quantitativo di prodotto ittico e strumenti da pesca.

L’attività di vigilanza si è conclusa con l’elevazione di due sanzioni amministrative per pesca abusiva in zone e tempi vietati, per un importo complessivo di 4.000 euro. Le vongole veraci, ancora vive, sono state rigettate in mare.



Soddisfatto il sindaco Matteo Gozzoli: "Un’operazione importante - ha scritto sui social - per intercettare questa merce non tracciata che sarebbe stata immessa sul mercato. Ringraziamo le forze dell’ordine che sono intervenute in un momento delicato per la marineria di Cesenatico dopo la moria di vongole che nei giorni scorsi ha colpito le 11 barche ormeggiate nel nostro porto che fanno parte del consorzio Cogemo del comparto di Ravenna e dedicano la loro attività ai molluschi".







