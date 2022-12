GUARDIA COSTIERA Pesce privo di tracciabilità: oltre 2 tonnellate di sequestri e 80mila euro di sanzioni In un'attività è stata anche riscontrata la tentata frode in commercio: del pesce infatti era stato ricongelato e poi messo in vendita come prodotto ittico fresco

Anche in questo 2022, durante il periodo delle festività di fine anno, con l'aumentare della richiesta di pesce cresce anche l'attività di controllo della Guardia Costiera dell'Emilia Romagna.

Proprio in un'operazione di controllo rinominata “Senza Traccia” sono state sequestrate oltre due tonnellate e mezzo di prodotti ittici mal conservati e contestate circa 80.000 euro di sanzioni amministrative. L'attività si è concentrata lungo tutta la filiera della pesca marittima: dai pescherecci fino a pescherie e ristoranti. Il maggior numero di illeciti riscontrati riguardano la mancanza di tracciabilità dei prodotti e l'etichettatura carente nelle informazioni essenziali.

Durante le operazioni sono state poste a sequestro oltre due tonnellate di vongole non tracciate e 80 chili di naselli sotto misura. In un'attività è stata anche riscontrata la tentata frode in commercio: del pesce infatti era stato ricongelato e poi messo in vendita come prodotto ittico fresco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: