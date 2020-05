RIMINI Peschereccio con lavoratori non autorizzati e attrezzi non consentiti, scoperto da Guardia costiera e Gdf

Peschereccio con lavoratori non autorizzati e attrezzi non consentiti, scoperto da Guardia costiera e Gdf.

La scorsa notte i militari della Guardia Costiera di Rimini, insieme al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, hanno controllato un peschereccio in porto per lo sbarco del pescato, a bordo c'erano due persone non facenti parte dell’equipaggio. Durante la successiva ispezione, hanno poi scoperto, nascosti a bordo, due palangari artigianali completi di ami, posti sotto sequestro perché si tratta di attrezzi da pesca non consentiti. I miliari hanno così elevato 3 verbali amministrativi per un ammontare di circa 2.600 € complessivi.



I più letti della settimana: