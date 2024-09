CRONACA Peschereccio in disuso affonda nel porto canale di Rimini

Peschereccio in disuso affonda nel porto canale di Rimini.

Dopo le piogge di ieri sera, attorno alle 21, è affondato lungo il porto canale di Rimini, il "Genius", un peschereccio in disarmo di un armatore di Fano. Il natante era fermo da un paio di anni, era in fase di demolizione e sarebbe dovuto essere rimosso, ma il maltempo ha accelerato le operazioni.

In pochi minuti, raccontano i testimoni, l'imbarcazione ha cominciato a inabissarsi e lo scafo è andato completamente sott’acqua.

In giornata o al massimo domani inizieranno le procedure per la rimozione. Sul posto la Capitaneria di porto di Rimini e i vigili del fuoco. Il peschereccio è stato messo in sicurezza per impedire la dispersione del carburante in mare e ora spetterà a una ditta specializzata la rimozione del natante.

