CERVIA Pestaggio mortale a Pinarella: fermati quattro giovani accusati dell’omicidio di Nicola Musiani I quattro, tra i 19 e i 23 anni, sono stati individuati grazie a videosorveglianza, testimonianze, intercettazioni e pedinamenti. Contestato l’omicidio in concorso aggravato dai futili motivi.

Pestaggio mortale a Pinarella: fermati quattro giovani accusati dell’omicidio di Nicola Musiani.

Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena sono stati fermati dai Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima e del nucleo Investigativo di Ravenna con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra 18 e 19 luglio scorso sul piazzale di viale Tritone a Pinarella, sul litorale Ravennate, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani dichiarato morto il mercoledì successivo all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi.

Ai quattro - ora in carcere - i militari della compagnia di Cervia-Milano Marittima e del nucleo investigativo di Ravenna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna, sono arrivati analizzando centinaia di video e immagini estrapolate da diverse telecamere di videosorveglianza pubblica e privata. Un'attività che è andata di pari passo con l'analisi dei dati presenti nelle banche dati in uso alle forze di polizia, con la raccolta delle testimonianze, con le intercettazioni telefoniche e ambientali e anche con una serie di pedinamenti che alla fine hanno portato prima ad individuare e successivamente ad identificare i giovani considerati responsabili dell'aggressione a Musiani, colpito ferocemente con calci e pugni a testa e torace, anche quando era a terra.



L'uomo, segnato da problemi personali, abitava in un camper parcheggiato su quel piazzale di Pinarella di Cervia - a poca distanza, ma in una roulotte, viveva pure il padre - e dopo essere stato picchiato dai suoi aguzzini era riuscito ad allontanarsi per andarsi ad accasciarsi rannicchiato sullo pneumatico di un camion.

Nei giorni scorsi la vittima era stata ricordata anche dallo scrittore bolognese Enrico Brizzi, compagno di scuola di Musiani alle medie. "Nicola, per gli amici di via Saragozza 'il Freak', aveva patito abbastanza e non meritava odio. Se ripenso a quando eravamo ragazzi, figli delle stesse strade e satelliti delle medesime costellazioni, mi auguro solo che trovi finalmente pace, luce e musica", aveva scritto.

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