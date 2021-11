RIMINI Pestato a sangue a Rimini: morto 45enne. Fermati tre aggressori

Pestato a sangue a Rimini: morto 45enne. Fermati tre aggressori.

E' morto il 45enne napoletano, pregiudicato, aggredito all'interno di un hotel in viale Regina Elena il 3 novembre scorso. L'uomo aveva subito un violento pestaggio con calci, pugni e colpi con un bastone in metallo: le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto da portarlo al Bufalini di Cesena dove è deceduto dopo essere finito in coma. La squadra mobile della Polizia di Rimini, diretta dal vice questore aggiunto Mattia Falso, ha individuato i quattro aggressori, al termine delle indagini.

Tre sono stati sottoposti a fermo per omicidio volontario: due italiani di 35 e 52 anni e un croato di 42. Il quarto, un 45enne bosniaco, è latitante. Hanno avuto ruoli diversi nell'aggressione: il pestaggio materialmente è stato effettuato dai due stranieri, mentre gli italiani hanno fatto da palo. Il movente più accreditato dagli inquirenti è il mancato pagamento di debiti da parte del 45enne.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: