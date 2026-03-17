Pet therapy anche all’Hospice di Rimini: al via gli interventi con gli animali

Arriva anche all’Hospice di Rimini la pet therapy come supporto al percorso di cure palliative. Nei giorni scorsi sono partiti gli Interventi Assistiti con gli Animali, con incontri due volte al mese che si svolgono nelle stanze di degenza o negli spazi comuni, nel rispetto delle linee guida nazionali e con operatori certificati.

Il progetto, sostenuto dall’Istituto Oncologico Romagnolo e realizzato con l’associazione Dog Galaxy, punta a migliorare la qualità della vita dei pazienti, riducendo ansia, stress e percezione del dolore. “Non è un’attività accessoria – spiega la responsabile Cristina Pittureri – ma un intervento supportato da evidenze scientifiche, capace di portare sollievo emotivo e rafforzare la relazione di cura”.

Gli interventi con gli animali, già estesi ad altri reparti dell’ospedale grazie al contributo del Terzo Settore, rientrano in un più ampio percorso di umanizzazione delle cure. “È una vera co-terapia – sottolinea la psicologa Samanta Nucci – che aiuta pazienti e familiari a vivere con maggiore serenità il percorso sanitario, migliorando anche il benessere degli operatori”.







