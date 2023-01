Petizione online per riapertura indagine su morte Pasolini Legale famiglia, dopo dichiarazioni ex Banda Magliana Abbatino

Petizione online per riapertura indagine su morte Pasolini.

Una petizione on line per chiedere la riapertura delle indagini legate alla morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta ad Ostia nel 1975, è stata lanciata dall'avvocato Stefano Maccioni, legale che fece riaprire le indagini nel 2009 e già legale del cugino di Pasolini. L'iniziativa, spiega il penalista, è legata a quanto riferito nel dicembre scorso davanti alla Commissione antimafia da Maurizio Abbatino, in passato legato alla banda della Magliana.

