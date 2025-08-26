Petizione per Dassilva, quasi 900 firme: “Custodia cautelare infinita, basta”

Quasi novecento firme raccolte su change.org per chiedere la scarcerazione di Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini. La petizione, dal titolo eloquente “Chiedere la libertà immediata per Louis Dassilva: basta alla custodia cautelare infinita”, denuncia i quasi tredici mesi già trascorsi in carcere ai “Casetti” e chiede che l’imputato affronti il processo da uomo libero.

Il caso, come ricorda Il Resto del Carlino, è entrato in una nuova fase lo scorso 14 luglio, quando il gup Raffaele Deflorio ha disposto il rinvio a giudizio. La prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Rimini è fissata per il 15 settembre: Dassilva risponderà di omicidio volontario aggravato da quattro circostanze pesanti – premeditazione, crudeltà, motivi abietti e approfittamento della minorata difesa della vittima – che hanno escluso la possibilità di riti alternativi.

Il 35enne, difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, ha sempre proclamato la propria innocenza e lo ribadirà in aula. L’accusa, invece, sostiene che abbia agito per proteggere la propria stabilità familiare e la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, ormai vicina a essere scoperta dalla stessa Pierina.

Fuori dal tribunale, però, la vicenda continua a dividere l’opinione pubblica. Da un lato i familiari della vittima, che hanno accolto il rinvio a giudizio con “sofferenza ma fiducia negli inquirenti”; dall’altro i sostenitori di Dassilva, che nella petizione parlano di “detenzione arbitraria”, violazione della presunzione d’innocenza e condizioni carcerarie “inumane”.

Il 15 settembre si aprirà dunque un processo che promette di segnare un punto di svolta in una storia che da quasi due anni tiene Rimini e non solo con il fiato sospeso.







