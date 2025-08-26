GIALLO DI RIMINI Petizione per Dassilva, quasi 900 firme: “Custodia cautelare infinita, basta” L’ex vicino di Pierina Paganelli comparirà in aula il 15 settembre con l’accusa di omicidio. Intanto cresce la mobilitazione per chiederne la scarcerazione

Quasi novecento firme raccolte su change.org per chiedere la scarcerazione di Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini. La petizione, dal titolo eloquente “Chiedere la libertà immediata per Louis Dassilva: basta alla custodia cautelare infinita”, denuncia i quasi tredici mesi già trascorsi in carcere ai “Casetti” e chiede che l’imputato affronti il processo da uomo libero.

Il caso, come ricorda Il Resto del Carlino, è entrato in una nuova fase lo scorso 14 luglio, quando il gup Raffaele Deflorio ha disposto il rinvio a giudizio. La prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Rimini è fissata per il 15 settembre: Dassilva risponderà di omicidio volontario aggravato da quattro circostanze pesanti – premeditazione, crudeltà, motivi abietti e approfittamento della minorata difesa della vittima – che hanno escluso la possibilità di riti alternativi.

Il 35enne, difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, ha sempre proclamato la propria innocenza e lo ribadirà in aula. L’accusa, invece, sostiene che abbia agito per proteggere la propria stabilità familiare e la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, ormai vicina a essere scoperta dalla stessa Pierina.

Fuori dal tribunale, però, la vicenda continua a dividere l’opinione pubblica. Da un lato i familiari della vittima, che hanno accolto il rinvio a giudizio con “sofferenza ma fiducia negli inquirenti”; dall’altro i sostenitori di Dassilva, che nella petizione parlano di “detenzione arbitraria”, violazione della presunzione d’innocenza e condizioni carcerarie “inumane”.

Il 15 settembre si aprirà dunque un processo che promette di segnare un punto di svolta in una storia che da quasi due anni tiene Rimini e non solo con il fiato sospeso.

