CRONACA Petriano, schianto mortale tra auto e pullman a Ponte Armellina Muore un operaio 33enne residente in paese. Illeso l’autista del bus che era fuori servizio. Strada chiusa per ore.

Incidente mortale, nel pomeriggio di giovedì, a Ponte Armellina, in località Trasanni, nel territorio comunale di Petriano. Poco dopo le 15.30 un’auto e un pullman dell’Ami, fuori servizio e senza passeggeri a bordo, si sono scontrati frontalmente lungo la strada che collega Pesaro a Urbino.

La vittima è un operaio marocchino di 33 anni, residente a Petriano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Radiomobile di Urbino, l’uomo avrebbe perso il controllo della Daewoo Matiz che stava guidando in direzione Pesaro, invadendo la corsia opposta e impattando contro l’autobus che viaggiava verso Urbino. Inutile il tentativo dell’autista di evitare l’urto spostandosi sulla destra.

Violentissimo l’impatto. I Vigili del fuoco di Urbino hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere. Sul posto il 118 e l’elisoccorso Icaro, atterrato poco distante. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 33enne è morto per i gravi traumi riportati. L’autista del bus è stato medicato sul posto e non è in gravi condizioni.

La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi fino alle 18.30 per consentire soccorsi e rilievi. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria per l’ispezione cadaverica disposta dalla Procura.

