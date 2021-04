EMERGENZA SANITARIA Pfizer-BioNTech: "Altre 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid all'Ue nel 2021" Secondo il Comitato Tecnico Scientifico in Italia a fine maggio avranno ricevuto almeno una dose tutti gli ultra 60enni

La Pfizer-BioNTech ha annunciato che fornirà altre 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid all'Unione Europea nel 2021. Il totale sarà così di 600 milioni. All'Italia, dice il commissario per il mercato interno Thierry Breton, nei prossimi 3 mesi arriveranno 54 milioni di vaccini dei 4 finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora, e ciò permetterà di vaccinare il 70% degli adulti entro luglio. Anche il componente del Comitato tecnico scientifico, Sergio Abrignani, sostiene che entro fine maggio avranno ricevuto almeno una dose tutti gli ultra 60enni. I dati parlano di un incremento sotto quota 9mila (8.864) come sempre nel fine settimana coi pochi tamponi eseguiti (146.728). Scendono le terapie intensive (3.244, -67) ma sono un centinaio in più i ricoveri ordinari (23.742, +94). 316 le vittime (117.243).

[Banner_Google_ADS]



E mentre i ristoratori bloccano la A1, con due manifestanti investiti senza gravi conseguenze, a Bologna alcuni della categoria hanno annunciato protesta permanente, almeno fino a fine aprile, per “difendere – dicono – i diritti di tutta la categoria colpita dalle restrizioni Covid”. Vogliono la Tari scontata del 100%, la riduzione dell'Irap, lo sconto totale sull'Imu, il blocco degli sfratti, semplificazione per l'accesso al credito bancario, risarcimenti adeguati alle perdite e riaperture non solo all'esterno.

Cala, anche se più lentamente rispetto alle scorse settimane, l'incidenza dei contagi di coronavirus in Emilia-Romagna. Sono sotto i mille i nuovi positivi (877), ma l'esiguo numero di tamponi (11.045) fa aumentare l'incidenza al 7,9%. Risalgono di 30 i ricoveri ordinari (2.256), stabili le terapie intensive (296, -1). 32 i decessi, 4 a Rimini (una donna di 83 anni, e tre uomini di 67, 72 e 81 anni), dove i casi in più sono 90 (60 sintomatici). In Gran Bretagna, dove i vaccinati sono 43 milioni, 10 col richiamo, i contagi sotto i 3.000 e i morti appena 4 da ieri, ci sono prove di ritorno alla normalità: il 2 maggio cinquemila persone potranno godersi un concerto in Sefton Park senza obbligo di distanziamento e mascherina, bisognerà solo presentare un test negativo. Nel Paese iniziano ora a vaccinare i 40enni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: