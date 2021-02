EMERGENZA SANITARIA Pfizer promette all'Unione Europea altre 75 milioni di dosi di vaccino anti-Covid Il Centro europeo per il controllo delle malattie preoccupato per la diffusione delle varianti del virus nei Paesi Ue

La Pfizer fornirà all'Unione Europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi del suo vaccino nel secondo trimestre dell'anno, mentre la commissione Ue fa sapere che la scorsa settimana l'azienda ha consegnato 3 milioni e mezzo di dosi, che corrispondono al 100% di quanto previsto, e altre 500mila sono arrivate da Moderna. Finora l'Italia ha ricevuto 1 milione 800mila dosi, e di queste ne sono state somministrate 1 milione 400mila.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel Lazio iniziano le prenotazioni online per le vaccinazioni degli over 80, ma non mancano i problemi, molti utenti parlano di sito in tilt, anche se le prenotazioni sono già 7.000 su una platea potenziale di oltre 500mila. Governo italiano e Regioni si sono incontrati di nuovo per rimodulare il piano vaccini, a seguito dei ritardi della produzione e dopo l'approvazione da parte dell'Aifa del farmaco AstraZeneca, più adatto a chi ha meno di 55 anni. Il Centro europeo per il controllo delle malattie ritiene “molto alta” la probabilità di diffusione nei paesi Ue delle varianti e in particolare di quella “inglese”; in Gran Bretagna inoltre vengono effettuati test a tappeto, dopo la scoperta di casi legati alla variante sudafricana nel Paese. I dati del contagio dicono che su oltre 140mila tamponi (142.419), è di poco meno di ottomila (7.925) l'incremento sui casi totali. In aumento terapie intensive (2.252, +37) e gli altri ricoverati con sintomi (20.260, +164). 329 i decessi in un giorno (88.845).

In Emilia Romagna 1.051 positività in più (su 10.269 tamponi), per una incidenza del 10,2%. Un paziente in più in terapia intensiva (207), aumentano di 69 gli altri ricoverati per Covid (2.181). 34 le vittime, 4 nel riminese (una donna di 72 anni e 3 uomini di 64, 75 e 86 anni), dove i casi in più sono 93 (39 sintomatici).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: