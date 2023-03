Phishing, anche il corriere GLS utilizzato da truffatori per carpire dati sensibili

Dopo banche, istituti di pagamento e telepass, truffatori provano ad utilizzare anche nomi di corrieri per i propri tentativi di phishing. L'ultimo, in ordine di tempo, è il Servizio Espresso di GLS. Un messaggio SMS avverte che nella data odierna è stato consegnato un pacco al punto di consegna e s'invita l'utente a cliccare su link, visibilmente falso, per ritirare il pacco. Il tutto per carpire i soliti dati sensibili. Un fatto di cui GLS è già al corrente visto che sulla homepage del proprio sito mette in guardia proprio sulle campagne di phishing che stanno utilizzando il marchio di GLS Italia. Che – viene sottolineato – non chiede pagamenti via SMS e non utilizza mai nomi di dominio o link diversi da gls-italy.com. In caso di dubbio, s'invita a segnalare le e-mail ricevute all'indirizzo cybersec@gls-italy.com.