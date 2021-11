Phon causa incendio in abitazione a Rimini: agente salva ragazzina, grave il genitore.

Incendio in un'abitazione ieri sera a Rimini e tanta paura per una ragazza e suo padre. La giovane si stava asciugando i capelli quando il phon è andato in cortocircuito con fiamme e scintille: spaventata lo ha gettato su una copertura in gomma piuma che ha preso fuoco a sua volta. Il padre della giovane ha tentato di gestire la situazione prendendo in mano la stoffa incendiata per tentare di liberarsene, ustionandosi una mano e parte del viso. La ragazza, spaventata, è uscita mettendosi a cavalcioni di una putrella che sostiene l'ascensore esterno a circa 10 metri d'altezza e lì è stata trovata dalla Polizia giunta sul posto. La giovane e il padre sono stati portati in ospedale, lui al Bufalini di Cesena per le gravi ustioni riportate. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.