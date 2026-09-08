Piano dell’arenile di Rimini, il sindaco: "La spiaggia va innovata"

Il Comune di Rimini definirà il nuovo piano dell'arenile con l'obiettivo di innovare la spiaggia mantenendo la caratteristica degli stabilimenti balneari e della micro-aggregazione, evitando sia scelte conservative sia decisioni giorno per giorno.

Lo scrive il sindaco Jamil Sadegholvaad in una lettera in cui interviene nel dibattito in corso con cittadini e associazioni sul futuro della battigia. Dibattito sorto alla luce del nuovo disegno pensato dall'Amministrazione per la spiaggia riminese che contempla anche la possibilità di aggregazioni tra stabilimenti balneari e quella di creare piscine e terrazze. "Il nuovo piano dell'arenile - osserva il primo cittadino - avrà un livello superiore di armonizzazione ambientale e di crescita dei servizi. Potranno esserci alcune macro-aggregazioni, là dove è utile che ci siano; sarà senza dubbio tutelata la caratteristica dello stabilimento balneare riminese e della micro-aggregazione perché questo è un valore non negoziabile. Ma deve essere chiaro che la spiaggia va innovata - aggiunge Sadegholvaad - perché negli ultimi 20 anni poco o nulla è stato fatto sul fronte degli investimenti, anche a causa delle cicliche incertezze e 'stop and go' sul tema dei bandi" sulle concessioni demaniali non ancora risolto.

Secondo il sindaco, la spiaggia rappresenta la "fascia di mezzo" tra le due grandi opere che hanno trasformato la città negli ultimi anni, il Psbo - Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, imponente piano di riqualificazione infrastrutturale e fognaria e il Parco del Mare: "Se Rimini è ancora in testa nella classifica delle città balneari più attrattive del Paese, lo si deve a questo 'work in progress'".

Quindi, argomenta ancora il sindaco, "l'Amministrazione comunale sceglierà con equilibrio in una prospettiva strategica, e non della conservazione o del giorno per giorno, inseguendo affannosamente questo e quello". Ad ogni modo, conclude il sindaco di Rimini "la spiaggia non può rimanere indietro perché il mondo, e le esigenze dei turisti, vanno impetuosamente avanti. L'amministrazione ha ascoltato, ascolta, ascolterà e poi avrà l'onore di decidere. Una cosa è certa: non farà spallucce lasciando tutto come prima".







