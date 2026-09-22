Piano Mattei, ActionAid: "Usate risorse del Fondo per il clima"
Audita in Parlamento, l'organizzazione ha lanciato l'allarme: i Paesi coinvolti rischiano più debito e più esposizione alla crisi climatica
Si riparla di Piano Mattei in Parlamento, nella sua quarta audizione ActionAid lancia l'allarme: rischia di tradursi in un nuovo carico di costi per economie già indebitate. Siamo ormai alla terza relazione annuale sullo stato di avanzamento del Piano Mattei, lanciato dal governo Meloni come un rapporto tra pari con i Paesi africani, per un modello di collaborazione non predatorio. Fondi che aumentano, dunque, ma che tipo di fondi? Eppure il Piano rischia di esporre ancor di più questi Paesi ai rischi del cambiamento climatico.
Emblematico il caso del Nepal: dopo la devastante frana delle scorse settimane i danni ammontano a circa 5 miliardi di dollari, un decimo del Pil annuo del Paese, che rischia di dover contrarre nuovi prestiti per finanziare la ricostruzione. Il governo nepalese ha proposto che siano i Paesi maggiormente responsabili delle emissioni a riparare, anziché contrarre nuovo debito: il tema delle riparazioni climatiche vorrebbe essere portato alla prossima COP31 in Turchia.
Nel video l'intervista a Cristiano Maugeri, esperto di Giustizia Climatica per ActionAid Italia
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