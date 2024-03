POLITICA ITALIA Piano Mattei, si parte: progetti pilota in nove nazioni africane Prima cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta da Giorgia Meloni che domenica sarà in Egitto con Ursula von der Leyen

Il Piano Mattei prende forma, con la cabina di regia convocata a Palazzo Chigi e presieduta da Giorgia Meloni, che ha ricordato il vertice Italia-Africa di fine gennaio e l'apertura di credito data per l'occasione all'Italia, dice, oltre ai sei pilastri alla base del piano stesso. Progetti pilota già avviati in nove nazioni africane, e la stessa presidente del Consiglio sarà in Egitto il 17 marzo insieme alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.

E mentre il Partito Democratico definisce “senza fondamento” le voci su un ritiro del candidato di centrosinistra Lacerenza dalla corsa per la Basilicata, e al tavolo del confronto si rivede anche Azione, la segretaria Elly Schlein affianca gli studenti che chiedono uno psicologo a scuola e università, in occasione della Giornata dei disturbi alimentari.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

