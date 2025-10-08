TV LIVE ·
Piantedosi: "Atti di antisemitismo in fortissimo aumento"

Il ministro dell'Interno riferisce di 733 segnalazioni, di cui la maggior parte a Roma

di Francesca Biliotti
8 ott 2025

Il question time alla Camera ha fornito al ministro dell'Interno l'occasione per fare riferimento agli ultimi scontri di piazza. Preoccupa la situazione della nuova Freedom Flotilla Coalition, intercettata da Israele, che ha anche 9 italiani tra l'equipaggio, per la maggior parte personale medico e giornalisti. In Senato l'opposizione ha chiesto subito un riferimento urgente

Nel video gli interventi di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e di Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle.




