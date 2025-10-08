Piantedosi: "Atti di antisemitismo in fortissimo aumento"

Il question time alla Camera ha fornito al ministro dell'Interno l'occasione per fare riferimento agli ultimi scontri di piazza. Preoccupa la situazione della nuova Freedom Flotilla Coalition, intercettata da Israele, che ha anche 9 italiani tra l'equipaggio, per la maggior parte personale medico e giornalisti. In Senato l'opposizione ha chiesto subito un riferimento urgente.

Nel video gli interventi di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e di Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle.







